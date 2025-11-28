Телескоп сделал фотографию космической «Бабочки»

В честь 25-летия Международной обсерватории «Джемини» телескоп «Джемини-Юг» сделал фото планетарной туманности NGC 6302 — «Бабочка». Новый снимок, полученный на 8,1-метровом телескопе, работающем на горе Серро-Пачон в Чили, вошел в программу NOIRLab Legacy Imaging. Цель программы — выделять время наблюдений на телескопах для получения высококачественных цветных изображений, использующихся в научно-просветительских проектах.

© Naukatv.ru

NGC 6302 находится в созвездии Скорпиона на расстоянии 2500–3800 световых лет. Это яркая планетарная туманность, ее открытие приписывается американцу Эдварду Барнарду (1907 год), хотя есть версия, что объект впервые заметил шотландец Джеймс Данлоп в 1826-м.

Планетарные туманности образуются, когда массивная звезда на поздней стадии жизни сбрасывает внешние слои, формируя расширяющуюся оболочку ионизированного газа. Центральная звезда NGC 6302 — один из самых горячих известных белых карликов — его поверхность разогрета свыше 250 000 °C. Когда-то эта звезда была красным гигантом диаметром, превышавшим солнечный примерно в тысячу раз.

Эволюция системы была драматичной. На раннем этапе звезда сбросила медленно движущиеся газовые слои, образовав плотную темную «полосу» вокруг экватора — она до сих пор заметна в центре туманности. Позже вещество выбрасывалось преимущественно перпендикулярно этой полосе, что и привело к формированию симметричных «крыльев». Мощный звездный ветер впоследствии придал газовым потокам сложную, складчатую структуру.

Сегодня белый карлик освещает и нагревает «крылья» до температур более 20 000 °C, из-за чего газ светится разными цветами: насыщенно-красный соответствует водороду, ярко-синий — кислороду. Элементы, обнаруженные в туманности — азот, сера, железо и другие — станут строительным материалом для будущих поколений звезд и планет.