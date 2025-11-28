В Греции обнаружили необычное захоронение женщины

При подготовке площадки для строительства солнечной электростанции в Беотии (Греция) обнаружен древний некрополь. Особое внимание учёных привлекла могила знатной женщины с перевёрнутой диадемой на голове.

Как сообщает Министерство культуры Греции, захоронение датируется второй половиной VII века до н. э. Антропологический анализ показал, что возраст усопшей составлял от 20 до 30 лет. О её высоком статусе свидетельствует бронзовая диадема с изображениями львов, однако надета она была нестандартно.

«Животные на орнаменте оказались в лежачем положении... Эксперты трактуют этот нюанс как символ утраты власти или достоинства, сравнимый с современным понятием перевёрнутой короны», — написало Министерство в соцсети X.

Богатое убранство могилы подтверждает благородное происхождение: на каждой фаланге пальцев женщины были бронзовые кольца, рядом найдены украшения из слоновой кости и янтаря. Вблизи также исследовано захоронение четырёхлетней девочки, тоже увенчанной диадемой, что наводит учёных на мысль о возможном родстве.

Ранее венгерские археологи вскрыли римский саркофаг, который пролежал под землёй около 1,7 тыс. лет.