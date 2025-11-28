Объяснено, что именно происходит с сознанием человека, когда он умирает

В научной среде обсуждают новое заявление профессора Уппсальского университета (Швеция) Марии Стремме. Учёный утверждает: человеческое сознание не возникает в мозге и не исчезает со смертью, а возвращается в некое универсальное «фоновое поле».

Об этом она рассказала в интервью Daily Mail.

По словам исследовательницы, прежние представления о связи сознания и мозга слишком узкие. Она настаивает на иной модели: индивидуальное «я» — временная форма, проявление более глубокого уровня реальности. Стремме сравнивает это с волной на поверхности океана: волна исчезает, но вода, на которой она возникла, остаётся.

Такой подход, отмечает профессор, позволяет по-другому смотреть на околосмертные переживания. По её словам, люди, находящиеся на грани жизни и смерти, могут получать доступ к этому «базовому полю», если деятельность мозга в эти моменты ослаблена. В этих состояниях, считает Стремме, возможны явления, которые раньше относили к мистике: видения, предчувствия и фрагменты событий, которые человек считал будущими.

Исследователь утверждает, что именно в периоды критического состояния людей посещают впечатляющие образы — яркий свет, тоннели, существа с крыльями, сады, чёрные дыры, а иногда и фигуры умерших родственников. Эти мотивы фиксируются во множестве рассказов переживших клиническую смерть.

Стремме считает: если сознание действительно является частью более масштабного поля, то подобные переживания нельзя объяснять только работой нейронов. Но окончательные выводы, подчёркивает она, требуют дополнительных исследований.