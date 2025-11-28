Ученые предупредили об опасности таяния вечной мерзлоты

Таяние вечной мерзлоты может привести к цепочке изменений, похожей на эффект домино, считают ученые Томского госуниверситета (ТГУ).

Это в свою очередь ускорит таяние льда и выброс токсичных металлов в окружающую среду, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"По мнению ученых на начальных этапах может возникнуть эффект домино. Дополнительный выброс газов будет усиливать парниковый эффект, вызывая еще более быстрое таяние мерзлоты, что, в свою очередь, приведет к еще большему высвобождению растворенного органического углерода", - сообщили в вузе.

Почвоведы ТГУ считают, что стремительное изменение климата негативно повлияет на процесс таяние мерзлых многолетних почв - в реки, озера и атмосферу будут выделяться не только парниковые газы, но и большое количество химических элементов. Это может оказать косвенное влияние на баланс углекислого газа на планете.

Исследования

Сотрудники лаборатории Биогеоклим ТГУ отобрали образцы почв в зоне сплошной вечной мерзлоты в Тазовском районе ЯНАО. Ученые исследовали воду, которая находилась в почвенных порах, дисперсный лед и водные фильтраты на наличие 77 растворенных веществ, включая органические и неорганические химические элементы и соединения.

Результаты показали, что лед глеезема - старый лед, который долго время находится в земле, содержит в 30 раз больше марганца, чем воды в тех слоях земли. Это также видно по состоянию рек, которые активно выносят марганец в окружающую среду по мере оттаивания многолетней мерзлоты.

Самые высокие уровни органических веществ, железа, алюминия и других микроэлементов нашли на глубине 40-90 см. Эта часть почвы находится прямо над вечной мерзлотой и называется активным слоем - место, которое каждый год тает и снова замерзает.

"При всех рассматриваемых сценариях потепления климата таяние минеральных почв в регионах вечной мерзлоты будет сказываться на балансе между экосистемами суши и прибрежной зоны. Таяние дисперсного льда, находящегося в порах почвы, вероятно, приведет к высвобождению значительного количества органического углерода, а также органических и неорганических макро- и микроэлементов", - считает один из авторов статьи, сотрудник лаборатории Биогеоклим ТГУ Артем Лим.

Отмечается, что это важный механизм, который может усиливать потепление климата. Когда лед тает, в воде высвобождаются органические вещества и питательные элементы, которые попадают в крупные реки и достигают прибрежной зоны Северного Ледовитого океана. С другой стороны, во льду также могут находиться токсичные металлы, и при таянии они могут попасть в воду, что создает экологические риски.

Ученые рассказали, что высвобождение этих элементов влияет на климат и окружающую среду: многие из них увеличивают биологическую активность. Когда в воде появляется больше органики, она активно поглощает кислород и разлагается, выделяя при этом углекислый газ и метан - два парниковых газа, усиливающих потепление. Это приводит к увеличению роста кустарников и деревьев, снижению скорости приземного ветра, уменьшению выстуживания, увеличению снежного покрова. Все эти процессы способствуют еще большему потеплению.

Исследования ведутся при поддержке гранта Российского научного фонда "Роль сезонного и многолетнего промерзания почв в трансформации потоков углерода и металлов (на примере заболоченных ландшафтов Западной Сибири)".