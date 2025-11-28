Загадочный объект 3I/ATLAS сняли на фото

У космического объекта 3I/ATLAS продолжает наблюдаться достаточно редкий пылевой антихвост. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Ученые опубликовали в своем Telegram-канале снимок 3I/ATLAS, сделанный 19 ноября 2025 года.

По их словам, как и ожидалось, по мере удаления 3I/ATLAS от Солнца начинают поступать все более качественные фотографии небесного тела, на которых можно разглядеть некоторые ранее скрытые или отсутствовавшие детали.

"Наиболее замечательной из них, безусловно, является анти-хвост, ориентированный противоположно основному обычному хвосту", - говорится в публикации.

Антихвосты, пояснили астрономы, явление хоть и не частое, но вполне объяснимое и обычное: когда комета движется по орбите, то оставляет за собой почти неразличимый, тонкий и слабый пылевой след.

Когда Земля пролетает через плоскость орбиты кометы, то на очень короткое время - на 1-2 дня - этот хвост становится виден с ребра и из-за этого резко увеличивает свою яркость

Однако в данном случае интересно то, что наша планета сейчас не пролетает через плоскость орбиты 3I/ATLAS, а хвост наблюдается уже явно дольше, чем 1-2 дня, отмечают ученые.

Судя по всему, полагают авторы сообщения, хвост присутствовал у объекта с самого начала, в том числе до его прохождения за Солнцем, и является длительно существующим, а, возможно, и постоянным признаком тела.

Вопрос о том, что будет с этим хвостом дальше, является довольно интересным, пишут ученые.