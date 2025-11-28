Обнаружен новый уникальный организм

Ученые обнаружили новый уникальный организм
У микроорганизма есть часть, которая отличается от всех известных ранее типов совместного развития внутри клетки.
Ученые Чехии обнаружили уникальный одноклеточный организм Solarion arienae, обладающий необычными характеристиками.
Его особенность заключается в наличии ядра с ДНК и митохондрий.
Как сообщает журнал Nature, митохондрии Solarion arienae несут бактериальный ген secA – получается, что это две структуры могли возникнуть независимо друг от друга. Данное открытие подчеркивает сложность и разнообразие путей развития симбиотических взаимоотношений внутри клеток эукариот.
Этот организм представляет собой важное звено в изучении эволюции ранних предшественников современных простых клеточных организмов.
Ученые уверены, что организм, получивший название "живое ископаемое", способен значительно расширить наши знания о микробиологическом разнообразии планеты Земля.
