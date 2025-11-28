Минцифры рекомендовало ведомствам перейти на Max до конца года

Минцифры рекомендовало органам российской власти перейти на использование национального мессенджера Мах или иных отечественных коммуникационных платформ до 1 января 2026 года. Об этом сообщает газета «Ведомости».

© Пресс-служба MAX

Соответствующее обращение содержится в письме от 11 ноября, разосланном замглавы Минцифры Олегом Качановым в государственные органы РФ. К письму был прикреплен приказ, подписанный министром Максутом Шадаевым.

По информации газеты, этот документ был направлен по поручению премьера Михаила Мишустина по итогам совещания по вопросам «Многофункционального сервиса обмена информацией», которое состоялось 21 октября. В нем требуется обеспечить использование национального мессенджера либо коммуникационных сервисов автоматизированного рабочего места государственного служащего (АРМ ГС), разработанных на базе корпоративного мессенджера VK Teams или ведомственных систем.

27 ноября мессенджер Мах добавил функцию быстрого просмотра сведений из основных личных документов, доступных на портале «Госуслуги». В компании сообщили, что пользователи смогут через мессенджер получать доступ к электронным версиям паспортов, СНИЛС, ИНН, водительских удостоверений и полисов ОМС. В дальнейшем планируется расширить функционал, добавив возможность просмотра информации о транспортных средствах и документах детей.