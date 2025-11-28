Рассекречены новые функции iPhone

Журналисты портала MacRumors назвали основные функции iOS 27. Материал доступен на сайте издания.

© Lenta.ru

Авторы собрали список особенностей операционной системы (ОС) на основе рассекреченных материалов. Так, в новой ОС будет обновлен дизайн Liquid Glass. Также iOS оптимизируют для использования в складных смартфонах, так как в 2026 году Apple должна представить iPhone Fold. «Может быть, даже появится многозадачность с поддержкой нескольких окон», — заметили журналисты.

Также iOS 27 получит новые возможности нейросети Apple Intelligence. С ними будет связан и выход более продвинутого голосового помощника Siri, который Apple неоднократно откладывала. На основе искусственного интеллекта (ИИ) будет работать новый сервис «Здоровье+», который будет анализировать показатели активности и здоровья пользователя. Его предложат в рамках платной подписки.

Скорее всего, только в США и ряде других стран появятся функции спутниковой связи. Так, на iPhone без доступа к интернету будет работать картографический сервис «Apple Карты». Кроме того, устройство сможет подключаться к спутникам через 5G, если такая связь будет доступна.

В конце ноября инсайдер Bloomberg Марк Гурман заявил, что в iOS 27 будет мало новых функций. По его информации, в запланированной на осень 2027 года ОС появится много исправлений, посвященных стабильной работе системы.