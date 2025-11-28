Лишь четверть россиян использует все функции своих смартфонов

Каждый четвертый россиянин (26%) использует все доступные функции своего смартфона, в то время как 7% опрошенных сознательно отказываются от освоения новых возможностей, чтобы сократить время, проводимое перед экраном. Об этом говорится в исследовании Unisimka, результаты которого имеются в распоряжении "Газеты.Ru".

Для 63% опрошенных россиян устройство в первую очередь служит средством звонков, переписки и съемки фото. Однако часть респондентов постепенно расширяет сценарии использования: 42% активно потребляют медиаконтент и проводят время в соцсетях, а 24% используют мобильные сервисы для финансовых операций, покупок и записи на услуги. Смартфон все чаще становится и рабочим инструментом: 21% россиян применяют его для обмена рабочими документами и решения профессиональных задач. Наиболее выражена эта тенденция у пользователей в возрасте 36–45 лет, тогда как молодые пользователи чаще воспринимают устройство как платформу для развлечений и общения.

При этом значительная часть встроенных функций остается невостребованной. Около трети пользователей практически не используют голосовых помощников (33%), режим раздачи интернета (31%) и NFC-платежи (31%). Также 28% опрошенных не пользуются eSIM, несмотря на практическую ценность технологии, особенно в поездках и при смене оператора. Эксперты отмечают, что ключевым барьером к освоению новых функций остается не техническое отсутствие возможностей, а недостаточная мотивация пользователей. Так, 25% респондентов заявили, что дополнительные функции им не нужны, а 23% не готовы платить за обновления или покупку новых устройств.

Еще 12% ограничены устаревшими моделями смартфонов, а 11% опасаются возможных ошибок и мошенников. Кроме того, 7% россиян намеренно избегают новых функций, стремясь снизить уровень онлайн-нагрузки. "Если настройки кажутся сложными или рискованными, если непонятно, что будет с данными или оплатой, человек выбирает просто отказаться. Поэтому рынок сегодня должен конкурировать не количеством возможностей, а уровнем прозрачности. Чем лучше пользователь понимает, какую выгоду дает технология, тем быстрее она становится массовой", — считает основательница проекта Unisimka Анна Кашницкая.