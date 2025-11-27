Названы пять самых выгодных смартфонов для покупки на «Черную пятницу»

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти смартфонов, которые рекомендуются к покупке в ходе распродажи на «Черной пятнице».

Открывает список iQOO Z10x за 12,9 тыс. руб., оснащенный IPS-экраном на 6,72 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и яркостью до 1050 нит, чипом MediaTek Dimensity 7300, основной камерой с разрешением 50 Мп, аккумулятором емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Среди прочих особенностей этой модели отмечается наличие RGB-вспышки, защиты корпуса по стандартам IP64 и MIL-STD-810H, ИК-порта и стереодинамиков. Однако в этой модели нет NFC.

Следом идет Realme 15T, который при цене в 16,6 тыс. руб. может похвастаться 6,57-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 4000 нит, чипом MediaTek Dimensity 6400 Max, 50-мегапиксельной селфи-камерой и основным модулем на 50 Мп, батареей на 7000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 60 Вт, защищенным корпусом по стандарту IP69, ИК-портом и NFC.

Топ-3 замыкает Poco M7 Pro с AMOLED-панелью на 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и яркостью до 2100 нит, чипом MediaTek Dimensity 7025 Ultra, камерой на 50 Мп, батареей емкостью 5110 мАч с зарядкой на 45 Вт, защитой IP64, NFC и стереодинамиками. В России эта модель предлагается за 17,3 тыс. руб.

В подборку также вошли CMF Phone 2 Pro и Honor 400 Lite, предлагаемые за 18,9 и 20,2 тыс. руб. соответственно.