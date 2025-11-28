В Ереване нашли уникальное доисторическое поселение

На окраине Еревана археологи обнаружили уникальное поселение докерамического неолита, одно из самых древних в Армении и на Южном Кавказе. Археологи откопали несколько десятков небольших помещений из массивных камней. Среди находок – и коллекция орудий труда. Это наконечники дротиков и стрел, скребки для обработки шкур, ножевидные пластины. Они были сделаны из обсидиана и базальта, сообщает корреспондент «МИР 24» Лилит Мадунц.

© mir24.tv

Руководитель экспедиции Акоп Симонян демонстрирует лишь малую часть находок, которые археологи обнаружили прямо во время съемок. Еще несколько сотен артефактов уже отправили в фонды историко-культурного наследия.

В самом центре поселения обнаружили каменный трон. Он продуман до мелочей, с формой для рук, ног и спины. Прямо перед ним находится плоская скала, которую археологи считают местом для подношений.

Раскопки продолжаются уже больше месяца. За это время археологи и архитекторы детально измерили каждое помещение. По предварительным данным, обнаруженные круги – это основания жилищ. На деревянный каркас здесь натягивали шкуры животных, создавая таким образом перекрытия.

Татев Айрапетян, архитектор

«Мы разделили место раскопок на восемь сегментов и пронумеровали жилища. Они имеют круглую форму, но сильно различаются по размеру: в среднем около полутора метров в диаметре, хотя встречаются и трехметровые».

По мнению специалистов, первые поселения появились здесь к моменту завершения последнего ледникового периода – около 12 тысяч лет назад. Люди занимались собирательством и охотой.

Акоп Симонян, руководитель экспедиции, археолог

«Очень важно то, что до сих пор считалось, что первые поселения, которые основали древние люди после потопа, находились только в Леванте, а потом распространились в другие страны. Это указывает, что территория города Еревана была очень привлекательна для поселения древних людей, это истоки цивилизации».

Раскопки на территории площадью в один гектар продолжат и в следующем году. Ранее здесь планировали построить Академгородок.