Ракета космического назначения стартовала в штатном режиме, замечаний не было, экипаж находится на борту, самочувствие хорошее. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Ракета космического назначения стартовала в штатном режиме, без замечаний. Корабль успешно пристыковался к Международной космической станции. Экипаж находится на борту, самочувствие хорошее", - указали там.

После осмотра места старта ракеты выявили повреждение части элементов стартового стола, ведется оценка состояния комплекса.

"Был произведен осмотр места старта, как это происходит каждый раз после выведения ракеты. Выявлено повреждение ряда элементов стартового стола. После пуска могут появляться повреждения, поэтому в мировой практике обязателен подобный осмотр. Сейчас ведется оценка состояния стартового комплекса", - сказали в Роскосмосе.

Уточняется, что "для восстановления есть все необходимые резервные элементы, и в ближайшее время повреждения будут устранены".