Apple оспорит в суде закон Индии об антимонопольных штрафах

Apple подала иск в суд Дели, оспаривая закон Индии об антимонопольных штрафах. Согласно новым правилам, введенным в 2024 году, Комиссия по конкуренции Индии (CCI) может рассчитывать штрафы на основе глобального оборота компании, а не только ее доходов в Индии. Это создает для Apple потенциальные финансовые риски.

По оценкам компании, ее «максимальная подверженность штрафам» может составить около $38 миллиардов. Такой расчет основан на 10% от среднего глобального оборота Apple за три финансовых года до 2024 года. В судебном документе компания назвала подобный подход «явно произвольным, неконституционным и грубо несоразмерным».

Компания утверждает, что штраф должен начисляться только на доходы в Индии того подразделения, которое нарушило закон. Apple привела аналогию с компанией, продающей игрушки и канцелярию: штраф за нарушение в маленьком отделе игрушек не должен исчисляться от оборота всего бизнеса.

Слушания по делу назначены на 3 декабря.