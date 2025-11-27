Марсоход зафиксировал «мини-молнии»

Марсоход НАСА Perseverance зафиксировал электрические разряды, своего рода «мини-молнии» на Марсе, пишет Reuters со ссылкой на источники.

© NASA

Исследователи НАСА пояснили, что шестиколёсный марсоход, исследующий Марс с 2021 года в районе кратера Езеро в северном полушарии планеты, зафиксировал эти электрические разряды на аудио- и электромагнитных записях, сделанных его камерой дистанционного зондирования SuperCam.

Это первое документальное подтверждение электрической активности в разреженной марсианской атмосфере, уточнили специалисты.

«Эти разряды представляют собой важное открытие, которое напрямую влияет на химию марсианской атмосферы, климат, пригодность для жизни и будущее роботизированных и человеческих исследований», — разъяснил планетолог Батист Шид из Института исследований в области астрофизики и планетологии во Франции,

Планетолог Ральф Лоренц отметил, что обнаруженное аппаратом явление представляет собой небольшую искру, возможно, длиной в несколько миллиметров. Он добавил, что оно не является «молнией в общепринятом смысле».

«Я бы назвал это «мини-молнией». Это явление возникает из-за трения мельчайших пылинок друг о друга в воздухе, что приводит к накоплению электронов, а затем их заряд высвобождается в виде электрических дуг длиной всего несколько сантиметров, сопровождающихся слышимыми ударными волнами», — разъяснил планетолог Батист Чид.

Таким образом, констатировали исследователи, Марс присоединяется к Земле, Сатурну и Юпитеру — списку планет, где есть электрическая активность в атмосфере.