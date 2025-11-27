Раскрыто загадочное поведение «инопланетного корабля» 3I/ATLAS

Межзвездный объект 3I/ATLAS, который, по некоторым теориям, является инопланетным кораблем, сохранил свой пылевой антихвост. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

Ученые отметили, что по мере удаления 3I/ATLAS от Солнца начинают поступать более качественные фотографии объекта.

«Наиболее замечательной из них, безусловно, является антихвост, ориентированный противоположно основному обычному хвосту», — отметили авторы.

По их словам, загадка антихвоста 3I/ATLAS заключается в том, что к ней нельзя применить обычное объяснение, как в случаях с другими кометами.

У обычных комет антихвост представляет собой тонкий пылевой след, который становится ярко видимым, когда Земля проходит через плоскость орбиты кометы. Но в случае 3I/ATLAS Земля еще не пересекает плоскость его орбиты. Однако ученые раскрыли причину странного поведения объекта.

«Объяснение заключается в том, что помимо мелкой пыли, легко раздуваемой Солнцем в огромный тянущийся за кометой хвост, на обращенной к Солнцу стороне может происходить медленное высвобождение и накопление крупной пыли», — отметили специалисты.

Последняя не может быть вытеснена оттуда давлением солнечного света и остается на обращенной к Солнцу стороне. Они подчеркнули, что естественные примеры таких наблюдений есть.

Российские ученые заключили, что им неизвестно, что будет с этим хвостом дальше. Специалисты ожидают его модификации после 9-11 декабря — в эти дни 3I/ATLAS должен пересечь плоскость орбиты Земли.

