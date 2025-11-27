СМИ: в США назревает «гражданская война» в сфере искусственного интеллекта

В США усиливается конфликт между сторонниками и противниками регулирования искусственного интеллекта, пишут местные СМИ. Одни видят в законах по безопасности ИИ угрозу инновациям, во что вкладываются миллионы. В противодействие формируется другая группа.

Под руководством бывшего конгрессмена Брэда Карсона планируется собрать около $ 50 млн для поддержки политиков, выступающих за регулирование ИИ. Часть финансирования может поступить от сотрудников Anthropic, ИИ-компании. В отличие от OpenAI, компания акцентирует внимание на безопасности и старается избегать тесных связей с администрацией.

Эксперты отмечают, что индустрия ИИ значительно наращивает усилия по лоббированию в США, вдохновленная успехами криптоиндустрии. Сейчас будущее ИИ в США во многом зависит от того, какая из сторон сумеет мобилизовать деньги и влияние на предстоящих выборах.