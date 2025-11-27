Две квантовые сети соединили обычным магазинным кабелем

Квантовый интернет все еще представляется скорее научной фантастикой из будущего, а тем временем на пути к нему сделан важный шаг, и совершили его ученые из Эдинбурга.

Физики из Университета Хериота-Уатта представили прототип квантовой сети, которая объединила две меньшие сети в одну реконфигурируемую систему на восемь пользователей, способную по запросу маршрутизировать и даже телепортировать квантовую запутанность. Подробности эксперимента изложены в журнале Nature Photonics.

«Уже были демонстрации, когда в рамках единой квантовой сети запутанность распределялась между множеством пользователей. Однако нам впервые удалось соединить две независимые сети. Речь идет не просто о новом способе распределения запутанности — мы обеспечили непосредственное взаимодействие между сетями. Это важный рубеж на пути к созданию полноценного квантового интернета», — заявил профессор Мехул Малик, руководивший исследованием.

Хаос света как ресурс

В основе построенного в его лаборатории прототипа лежит не блестящий квантовый чип и не устройство, созданное на заказ, а обычный оптоволоконный кабель, купленный в магазине, стоимостью менее 100 фунтов стерлингов.

Команда использовала эффект рассеяния света внутри оптоволокна, чтобы создать на его основе реконфигурируемый маршрутизатор запутанности.

«Свет в волокне хаотично "рикошетит" в сотнях направлений. Но мы смогли обуздать этот хаос и превратить его в ценный ресурс», — пояснила ведущий автор исследования Наталия Эррера Валенсия.

В результате получилось перепрограммируемое мультипортовое устройство, которое может распределять квантовую запутанность между пользователями по различным схемам, с возможностью переключения между локальными, глобальными и смешанными конфигурациями соединений.

Преимуществом системы стала способность к мультиплексированию каналов, то есть она может обслуживать множество пользователей одновременно, а не одну пару за раз. Именно мультиплексирование позволяет классическим телекоммуникационным сетям передавать огромные объемы данных по одному волокну на разных длинах волн; здесь аналогичный принцип применяется в квантовом режиме.

Наиболее впечатляющим достижением стала мультиплексированная телепортация запутанности — обмен ею между четырьмя удаленными пользователями по двум каналам одновременно. Предыдущие эксперименты демонстрировали телепортацию запутанности, но не для такого количества одновременных пользователей в столь гибкой архитектуре.

«Формируя волновой фронт света на входе, мы, по сути, программируем волокно, превращая хаотичное рассеяние внутри него в мощную многомерную оптическую схему. Это позволяет нам направлять квантовую запутанность куда требуется — и даже телепортировать ее, — используя этот вроде бы заурядный кусок кабеля», — сказала Эррера Валенсия.

Прорыв для квантовых вычислений

Эксперимент стал прорывом не только в части квантовой связи, но и в вычислениях, уверен профессор Малик.