Huawei представила чехол с микронасосом для жидкостного охлаждения

HUAWEI представила новый чехол с жидкостным охлаждением для своих моделей Mate 80, Mate 80 Pro и Mate 80 Pro Max. Чехол отличается обновлённым прозрачным дизайном и оснащён сложной системой охлаждения с микронасосом.

© Huawei

Чехол выполнен из полиуретана с окошком на задней панели, демонстрирующим внутренние компоненты системы охлаждения. Встроенное высокоточное устройство, оснащенное микронасосом и теплопоглощающим слоем, обеспечивает быстрый отвод тепла.

«Умная» система охлаждения автоматически включается и выключается в зависимости от температуры устройства и режима использования, не требуя вмешательства пользователя. Питание чехла осуществляется с помощью обратной беспроводной зарядки, что исключает необходимость использования внешних кабелей и элементов питания.

Стоит это решение 299 юаней — 3295 рублей.