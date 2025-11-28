Nothing научила свои смартфоны лучше понимать заметки и напоминания

Nothing выпустила два обновления для своего приложения Essential Space — «умного» центра для заметок и напоминаний.

© Nothing

Первое новшество — функция Essential Memory. Раньше вы могли просто сохранить в приложении скриншот, фото или ссылку.

Теперь же телефон научился понимать контекст этих записей. Допусти, вы сохранили афишу дизайнерской выставки с тегом «апрельские события». Так, через несколько недель на вопрос «Что интересного происходит в следующем месяце?» приложение само предложит вам эту сохранённую афишу.

Второе обновление улучшает режим Flip to Record, который позволяет быстро начать аудиозапись, перевернув телефон. Теперь во время записи можно делать фотографии, загружать существующие снимки и добавлять текстовые заметки. Вся эта информация будет синхронизирована с аудиодорожкой в общей временной шкале.

Обновления постепенно распространяются среди пользователей.