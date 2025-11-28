Назван смартфон с самой быстрой зарядкой

Honor Magic 8 Ultra назвали смартфоном с рекордно быстрой зарядкой. Об этом сообщает издание Notebookcheck.

© Lenta.ru

О характеристиках еще не вышедшего флагмана Honor рассказали некоторые инсайдеры. Они обратили внимание, что смартфон появился в базе китайского регулятора 3C, то есть производитель подготовил аппарат к продаже в регионе. Новый аппарат, который называют Magic 8 Ultra, поддерживает зарядку мощностью до 120 ватт.

Журналисты заявили, что если это так, то устройство Honor становится смартфоном с самой быстрой зарядкой. Они отметили, что по этому показателю он обойдет многих конкурентов, включая iPhone 17 Pro Max, Galaxy S25 Ultra и Pixel 10 Pro XL. Также аппарат будет мощнее Honor Magic 8 и Magic 8 Pro, которые представили в октябре.

Инсайдеры сообщили, что смартфон выйдет с топовым процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5. Также его основная камера получит датчик OmniVision OV50R. Устройство будет иметь аккумулятор большего объема, чем Magic 8 Pro — последний появился на рынке с батареей емкостью 7200 миллиампер-часов.

В октябре инсайдер под ником yeux1122 рассказал, что iPhone 20 выйдет с уникальной камерой LOFIC. Она будет отличаться функцией динамического диапазона снимков без объединения нескольких фотографий с разной экспозицией в одно HDR-изображение.