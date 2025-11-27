Космонавт Платонов запечатлел с орбиты запуск корабля «Союз МС-28» с Байконура

Российский космонавт Олег Платонов сфотографировал с орбиты запуск корабля «Союз МС-28». Снимок опубликовал Telegram-канал Роскосмоса.

«Космонавты на МКС ждут прибытия коллег. Корабль «Союз МС-28» запущен с космодрома Байконур в 12:28 мск — космонавт Олег Платонов снял старт с орбиты», — говорится в публикации.

Ожидается, что корабль прибудет на Международную космическую станцию в 15:38 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что пилотируемый корабль «Союз МС-28» с российскими космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым, Сергеем Микаевым и астронавтом NASA Кристофером Уильямсом успешно пристыковался к МКС.