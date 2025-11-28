Появилась новая теория о причинах упадка цивилизации майя

С 750 по 900 годы н. э. население равнин майя в Центральной Америке пережило масштабный демографический и политический упадок, по времени совпавший с чередой сильных засух. Десятилетиями ученые полагали, что коллапс цивилизации майя был обусловлен климатическим кризисом. Однако анализ образцов донных отложений, охватывающих 3300 лет, ставит это общепринятое объяснение отчасти под сомнение.

© Телеканал «Наука»

Профессор географии Монреальского университета Бенджамин Гвиннет, изучающий изменения окружающей среды и их влияние на цивилизацию майя, провел обширные исследования в городище Ицан на территории современной Гватемалы. Вместе с коллегами он восстановил историю человеческой активности и климатических условий в этом районе, изучив керны донных отложений из Лагуны Ицан — озера рядом с археологическим памятником. Результаты исследования опубликованы в журнале Biogeosciences.

Ученые не нашли никаких признаков засух в том районе. Тем не менее, население майя здесь пришло в упадок одновременно с регионами, действительно пережившими засуху. Так в чем же дело?

Следы человека и природы в донных отложениях

Команда Гвиннета сосредоточилась на трех геохимических индикаторах в донных отложениях озера Ицан:

полициклические ароматические углеводороды, которые показывают интенсивность подсечно-огневого земледелия;

воск листьев, который указывают на тип растительности и уровень осадков;

копростанолы (биомаркер фекалий), по которым можно оценить плотность населения.

Эти маркеры позволили одновременно реконструировать динамику населения, сельскохозяйственных практик и климата — от первых следов человеческой активности вокруг Лагуны Ицан 4000 лет назад и вплоть до момента, когда поселение было заброшено около 1000 лет назад.

«Данные показали, что первые постоянные поселения появились 3200 лет назад. Мы видим следы выжигания лесов и рост населения. В течение доклассического периода, между 3500 и 2000 лет назад, майя активно использовали огонь. Они практиковали подсечно-огневое земледелие, выжигая лес и выращивая культуры на плодородной золе», — объясняет Гвиннет.

Новые методы земледелия

Радикальные изменения произошли в классический период, между 1600 и 1000 лет назад: несмотря на то, что население стало значительно плотнее, использование огня резко сократилось.

«Это, скорее всего, означает, что большая часть земель уже была расчищена, что могло привести к смене сельскохозяйственной стратегии», — полагает профессор.

Данные указывают на значительную интенсификацию сельского хозяйства, включая вспашку грядками и бороздами для снижения эрозии почвы и развитие интенсивного огородничества.

«Огонь перестал быть важной составляющей их земледельческих практик», — констатирует ученый.

Эти изменения отражают процесс постепенной урбанизации — и согласуются с тем, что археологам и антропологам известно о цивилизации майя в зените ее развития: это было сложное, урбанизированное общество с растущей специализацией и развитыми сельскохозяйственными техниками, адаптированными к окружающей среде.

Загадка стабильного климата

Между тем, анализ изотопов водорода показал, что, в отличие от городищ к северу, страдавших от засух, в Ицане, судя по всему, сохранялся стабильный климат — благодаря его географическому положению.

«Ицан расположен рядом с горным хребтом, где атмосферные потоки с Карибского моря создают регулярные орографические осадки. В то время как другие регионы майя переживали разрушительные засухи, в Ицане климат оставался стабильным», — подчеркивает исследователь.

Он считает это важным открытием, поскольку некоторые археологи утверждали, что коллапс майя начался именно с юго-запада. А раз там не было засухи — значит, она не могла быть первоначальной причиной упадка.

«Несмотря на отсутствие локальных засушливых условий, население Ицана резко сократилось в конце классического периода, между 1140 и 1000 лет назад, — продолжает Гвиннет. — Маркеры населения демонстрируют резкое падение, признаки сельского хозяйства исчезают, поселение было заброшено».

Почему же сообщество, имевшее воду и благоприятные условия, разделило судьбу своих соседей, которых погубила засуха?

Фатальная взаимозависимость

«Ответ кроется во взаимосвязанности обществ майя. Города не были изолированными — они образовывали сложную сеть торговых отношений, политических союзов и экономической зависимости, — объясняет профессор. — Когда в центральных низменностях случилась засуха, это, вероятно, запустило каскад кризисов: войны между городами из-за ресурсов, крах правящих династий, массовые миграции, разрыв торговых путей и так далее».

Согласно этой теории, Ицан пришел в упадок не из-за нехватки воды, а потому что был втянут в хаос, когда рухнула система, частью которой он являлся.

Хотя засуха и могла стать одной из значимых причин, породив разрушительный эффект домино, распространившийся далеко за пределы мест бедствия.

«Трансформация, или "коллапс", цивилизации майя не была механическим результатом единой климатической катастрофы — это был сложный феномен, в котором переплелись климат, социальная организация, экономические сети и политическая динамика», — резюмирует Гвиннет.

Он убежден, что эти выводы актуальны и для нашего времени, поскольку они могут пролить свет на то, как цивилизации реагируют на изменения окружающей среды.