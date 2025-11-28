Появилась новая теория о причинах упадка цивилизации майя

К упадку майя привела не только засуха — исследование
С 750 по 900 годы н. э. население равнин майя в Центральной Америке пережило масштабный демографический и политический упадок, по времени совпавший с чередой сильных засух. Десятилетиями ученые полагали, что коллапс цивилизации майя был обусловлен климатическим кризисом. Однако анализ образцов донных отложений, охватывающих 3300 лет, ставит это общепринятое объяснение отчасти под сомнение.
Профессор географии Монреальского университета Бенджамин Гвиннет, изучающий изменения окружающей среды и их влияние на цивилизацию майя, провел обширные исследования в городище Ицан на территории современной Гватемалы. Вместе с коллегами он восстановил историю человеческой активности и климатических условий в этом районе, изучив керны донных отложений из Лагуны Ицан — озера рядом с археологическим памятником. Результаты исследования опубликованы в журнале Biogeosciences.
Ученые не нашли никаких признаков засух в том районе. Тем не менее, население майя здесь пришло в упадок одновременно с регионами, действительно пережившими засуху. Так в чем же дело?
Следы человека и природы в донных отложениях
Команда Гвиннета сосредоточилась на трех геохимических индикаторах в донных отложениях озера Ицан:
- полициклические ароматические углеводороды, которые показывают интенсивность подсечно-огневого земледелия;
- воск листьев, который указывают на тип растительности и уровень осадков;
- копростанолы (биомаркер фекалий), по которым можно оценить плотность населения.
Эти маркеры позволили одновременно реконструировать динамику населения, сельскохозяйственных практик и климата — от первых следов человеческой активности вокруг Лагуны Ицан 4000 лет назад и вплоть до момента, когда поселение было заброшено около 1000 лет назад.
«Данные показали, что первые постоянные поселения появились 3200 лет назад. Мы видим следы выжигания лесов и рост населения. В течение доклассического периода, между 3500 и 2000 лет назад, майя активно использовали огонь. Они практиковали подсечно-огневое земледелие, выжигая лес и выращивая культуры на плодородной золе», — объясняет Гвиннет.
Новые методы земледелия
Радикальные изменения произошли в классический период, между 1600 и 1000 лет назад: несмотря на то, что население стало значительно плотнее, использование огня резко сократилось.
«Это, скорее всего, означает, что большая часть земель уже была расчищена, что могло привести к смене сельскохозяйственной стратегии», — полагает профессор.
Данные указывают на значительную интенсификацию сельского хозяйства, включая вспашку грядками и бороздами для снижения эрозии почвы и развитие интенсивного огородничества.
«Огонь перестал быть важной составляющей их земледельческих практик», — констатирует ученый.
Эти изменения отражают процесс постепенной урбанизации — и согласуются с тем, что археологам и антропологам известно о цивилизации майя в зените ее развития: это было сложное, урбанизированное общество с растущей специализацией и развитыми сельскохозяйственными техниками, адаптированными к окружающей среде.
Загадка стабильного климата
Между тем, анализ изотопов водорода показал, что, в отличие от городищ к северу, страдавших от засух, в Ицане, судя по всему, сохранялся стабильный климат — благодаря его географическому положению.
«Ицан расположен рядом с горным хребтом, где атмосферные потоки с Карибского моря создают регулярные орографические осадки. В то время как другие регионы майя переживали разрушительные засухи, в Ицане климат оставался стабильным», — подчеркивает исследователь.
Он считает это важным открытием, поскольку некоторые археологи утверждали, что коллапс майя начался именно с юго-запада. А раз там не было засухи — значит, она не могла быть первоначальной причиной упадка.
«Несмотря на отсутствие локальных засушливых условий, население Ицана резко сократилось в конце классического периода, между 1140 и 1000 лет назад, — продолжает Гвиннет. — Маркеры населения демонстрируют резкое падение, признаки сельского хозяйства исчезают, поселение было заброшено».
Почему же сообщество, имевшее воду и благоприятные условия, разделило судьбу своих соседей, которых погубила засуха?
Фатальная взаимозависимость
«Ответ кроется во взаимосвязанности обществ майя. Города не были изолированными — они образовывали сложную сеть торговых отношений, политических союзов и экономической зависимости, — объясняет профессор. — Когда в центральных низменностях случилась засуха, это, вероятно, запустило каскад кризисов: войны между городами из-за ресурсов, крах правящих династий, массовые миграции, разрыв торговых путей и так далее».
Согласно этой теории, Ицан пришел в упадок не из-за нехватки воды, а потому что был втянут в хаос, когда рухнула система, частью которой он являлся.
Хотя засуха и могла стать одной из значимых причин, породив разрушительный эффект домино, распространившийся далеко за пределы мест бедствия.
«Трансформация, или "коллапс", цивилизации майя не была механическим результатом единой климатической катастрофы — это был сложный феномен, в котором переплелись климат, социальная организация, экономические сети и политическая динамика», — резюмирует Гвиннет.
Он убежден, что эти выводы актуальны и для нашего времени, поскольку они могут пролить свет на то, как цивилизации реагируют на изменения окружающей среды.