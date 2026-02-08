Принтеры для трехмерной печати впервые появились еще в 1980-х, и с тех пор их использовали для создания самых разных вещей — от автомобилей и домов до одежды и искусственных человеческих органов. Портал popsci.com рассказал, как работают 3D-принтеры и в чем их особенности.

© Unsplash

Представьте себе обычный принтер. Он печатает изображения с помощью чернил и бумаги; такую печать называют двухмерной, потому что у листа бумаги две оси координат и, соответственно, два измерения. Но у объемной, трехмерной, печати появляется третье измерение — высота.

Файлы, которые принимают 3D-принтеры — объемные изображения, разрезанные специальной программой на горизонтальные слои. Принтер получает их, после чего головка, работающая в двух измерениях, двигается и печатает один слой. После его завершения либо сама головка перемещается вверх, либо панель, на которой производится печать, съезжает вниз — и начинается печать нового слоя. Процесс повторяется, пока все горизонтальные слои, из которых состоит «разрезанный» объект, не будут напечатаны.

Один из самых распространенных способов 3D-печати — послойное наплавление. Принтер подпитывает печатающую головку «чернилами» в виде смотанной нити, обычно из пластика или полимера. Внутри головки расположен нагревающий блок, который плавит полимер; полиактидная кислота — популярный материал для печати из-за своей дешевизны и сравнительно низкой температуры плавления (примерно 180 градусов Цельсия).

При использовании этого полимера инженеры обычно выставляют температуру в районе 200 градусов Цельсия — чтобы убедиться, что материал будет расплавленным при выходе из головки, но сможет затвердеть позже. Чем меньше головка, тем более детализированным может стать напечатанный объект.

Другой популярный метод трехмерной печати — более старая техника стереолитографии, где в качестве материала используется не моток полимерной нити, а специальная смола, твердеющая под светом. Данный способ задействует небольшую емкость с жидкой смолой; ультрафиолетовый лазер и ряд зеркал способны отражать свет так, чтобы он обрабатывал объект послойно. А каждый раз, когда слой твердеет, он срезается со стеклянного дна бака и смещается вверх. По завершению печати из жидкой ванны поднимается цельный, плотный предмет.

Наконец, третья популярная техника — лазерная сварка в порошковом слое. Она хорошо подходит для печати или сварки металлов. На крупной панели размещается слой металлического порошка, на котором лазер вырезает нужную фигуру — и в результате плавки получается форма. Как только печать одного слоя заканчивается, панель снижается, и валик равномерно распределяет слой порошка.

Хотя 3D-принтеры обычно работают с пластиками, их также можно настроить для печати c металлсодержащими материалами, керамикой и даже деревом. К связующему полимерному веществу можно примешать различные виды волокон или частиц, чтобы придать объектам те или иные характеристики.