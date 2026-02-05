Почему ноутбуки 2000-х ломались от музыки и причем здесь курицы?

Мир ПК-гейминга и компьютеров в целом полон Интернет-легенд, мифов и баек, которые порой живут годами, если не десятилетиями. Портал PC Gamer рассказал о двух таких легендах: одна оказалась полной правдой, а вторая — странной шуткой.

На протяжении многих лет производители определенных моделей ноутбуков до смерти боялись одной мелодии: трека Rhythm Nation Джанет Джексон. По слухам, проигрывание этой песни 1989 года на специфических ноутбучных колонках не только приводило к крашу устройства, но и могло временно вывести из строя ноутбуки рядом с ним.

Изначально легенда появилась из-за поста 2022 в официальном блоге Microsoft, где сотрудник компании Реймонд Чен объяснил, что, в результате длительного тестирования, причина вылетов была обнаружена. Ей был сам звук трека. Оказывается, Rhythm nation содержит частоту, резонирующую с компонентами жестких дисков скорости 5 400 оборотов в минуту, что заставляет движущие части накопителя вибрировать постепенно расширяющимися арками. Продолжительное воздействие резонирующей частоты создает достаточно много ошибок чтения, чтобы операционные системы некоторых ноутбуков попросту отказывали. Какая именно часть трека приводила к такому эффекту? По мнению экспертов, басы — их максимальная частота составляет примерно 84,2 Гц.

База данных Common Vulnerabilities and Exposures утверждает, что данная проблема затрагивает ноутбуки и ПК, выпущенные «приблизительно в 2005 году и позже». Для того, чтобы исправить изъян, Microsoft написала специальный код для цифровой обработки сигналов, чтобы отфильтровать нежелательные частоты на машинах с Windows XP. Но, справедливости ради, разработчики хотели пофиксить не только нюансы одного конкретного трека Джанет Джексон — они писали код для того, чтобы не позволить колонкам проигрывать эту резонирующую частоту в принципе.

Долго ли он работал? Если верить Чену, до запуска Windows 7 в 2009 году. В то время Microsoft ввела новое правило, которое требовало, чтобы у пользователей была возможность отключить объекты обработки звука — вроде того самого фильтра. Итого Microsoft и производители пытались избежать Rhythm Nation примерно пять лет.

Компании, торговавшие ноутбуками, которые были подвергнуты этой уязвимости, попросили об исключении — они боялись, что неправильная музыка может не только физически повредить их продукты, но и причинить вред репутации. На этом основании они получили то, чего добивались. Таким образом, где-то в мире до сих пор могут существовать ноутбуки, которые умирают от звуков Rhythm Nation.

Байка о мощи музыки Джанет Джексон породила еще одну утку, причем в сразу в комментариях того самого поста Чена от 2022 года. Кто-то из пользователей упомянул «историю о резонирующей частоте черепов куриц в старой документации для интегрированной среды разработки Borland Turbo C++». Причем это не первое упоминание столь странной темы: ее обсуждали и на множестве профильных порталов.

Каким образом документация для древних инструментов программирования под MS-DOS породила Интернет-легенду задолго появления самого Интернета? Ответ прост. В функции Sound в Turbo C++ разработчики поделились любопытным фактом — резонирующая частота черепа курицы равна 7 Гц, и эта цифра была определена опытным путем в Австралии. Якобы некую фабрику, генерировавшую звук, построили слишком близко к птицеферме, и при запуске машин все курицы умерли.

Но, естественно, никто ничего не определял опытным путем. У софта Borland для C++ длинная история пасхалок; к тому же, люди, подкованные в математике и музыки, давно опровергли этот миф. Частота 7 Гц на самом деле не разжижает мозги куриц внутри их черепов. Но этот «любопытный факт» спрятан в слишком странном месте, чтобы им не поделиться — именно это и сделало его популярным мифом в первые дни Интернета.