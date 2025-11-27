Окаменелости показывают, что рядом с «Люси» жил еще более древний предок человека

Палеоантропологам из Университета Аризоны удалось выяснить, что афарский австралопитек (Australopithecus afarensis) и австралопитек дейремеда (Australopithecus deyiremeda) сосуществовали в Эфиопии более 3,3 миллиона лет назад. Кости стопы и зубы указывают на различия в способах передвижения и питании, что позволило им избежать конкуренции, сообщает Science Alert.

Стопа A. deyiremeda была более изогнутой и сохраняла подвижность, что способствовало лазанию по деревьям. У A. afarensis нога была более жесткой с выраженным сводом, похожим на человеческий. Это свидетельствует о различных средах обитания: A. deyiremeda, вероятно, чаще лазал по деревьям, тогда как A. afarensis больше передвигался по земле.

В долине Афар были обнаружены окаменелости, находящиеся на расстоянии пяти километров друг от друга. Йоханнес Хайле-Селассие, руководитель исследования, подчеркнул, что это открытие является первым доказательством совместного существования древних предков человека.

Кости стопы A. deyiremeda (3,4 млн лет) из Буртеле отличаются от A. afarensis (3,3 млн лет). Они демонстрируют способность к лазанию и ходьбе на двух ногах. Большой палец ноги был противопоставлен остальным, что помогало забираться на деревья, говорится в материале.

Как отмечается, изотопный анализ зубов показал, что A. afarensis питался растениями C3 (деревья) и C4 (трава), что позволяло выживать в разных условиях. A. deyiremeda специализировался на древесных растениях. Эти различия помогли видам сосуществовать, избегая конкуренции за ресурсы.