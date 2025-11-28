Samsung S25 FE против S25+: какой лучше?

Ведущий YouTube-канала GSMArena Official рассказал подробно о новых Samsung Galaxy S25 FE и S25+ и выбрал из них самый выгодный.

Оба смартфона выглядят и ощущаются практически одинаково. Разве что Plus-версия по габаритам больше на несколько миллиметров. Также материалы корпуса у этой модели более современные, чем у S25 FE.

Оба устройства имеют одинаковую влагозащиту - по стандарту IP68, диагональ - 6,7". При этом разрешение экрана FE - 1080р, тогда как у Plus - QHD. Кроме того, у S25+ более тонкие рамки и немного ярче дисплей.

По звучанию, как ни странно, лучше оказался FE. Сканер отпечатков у S25 FE оптический, а у Plus - ультразвуковой.

Базовая версия S25 FE идёт со 128 ГБ внутренней памяти, тогда как базовая версия S25 Plus - с 256 ГБ.

Работают смартфоны также на разных процессорах. На FE-версии стоит Exynos 2400, а на Plus-версии - Snapdragon 8 Elite. С результатами их тестирования можете ознакомиться ниже на скриншотах.

Оба смартфона имеют аккумулятор на 4900 мА*ч. При этом автономность у Plus значительно лучше: 14 часов 26 минут против 11 часов 57 минут у FE. Также в обоих случаях устройства поддерживают зарядку на 45 Вт, но опять же Plus заряжается гораздо быстрее. Поддержка беспроводной зарядки есть только у S25 Plus.

Основные камеры обоих смартфонов выдают очень похожие снимки в дневное время. При 2-кратном цифровом зуме ситуация та же. В ночное время фотографии с S25 FE получаются немного чётче (но заметно это лишь при приближении). При 3-кратном зуме детализация немного лучше была у S25 Plus. Что касается видео, то ночью в этом сценарии лучше тоже S25+.

Вывод

Galaxy S25 FE имеет несколько преимуществ перед S25+. Это более низкая цена, похожий пользовательский опыт, более качественные динамики. С другой стороны, у S25 Plus более высококачественные материалы корпуса, более яркий дисплей и более тонкие рамки, более мощный процессор, больше внутренней памяти в базовой версии и оперативной памяти, лучше автономность, выше скорость зарядки.

Если хотите сэкономить - покупайте S25 FE, но если вам нужен мощный чипсет и более длительное время работы - вам придётся потратить больше денег на S25 Plus.