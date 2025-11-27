Найдены живые потомки строителей знаменитых висячих гробов в Китае

Считается, что обычай подвесных гробов возник у прибрежных неолитических сообществ юго-восточного Китая. Около 3 000 лет назад традиция распространилась вглубь страны вдоль рек, включая Янцзы, и достигла высокогорья Юньнани. Там крутые скальные склоны и пещеры создавали идеальные условия для установки гробов, защищая их от внешнего воздействия. Несмотря на труднопроходимые горные районы, древние общины сохраняли генетические и культурные связи, поддерживая взаимодействие на больших расстояниях.

© Телеканал «Наука»

Некоторые древние представители показывают необычные генетические профили: один связан с земледельческими группами долины Хуанхэ и тибетскими общинами, другой — с населением Монгольского нагорья и северо-восточной Азии. Эти данные подтверждают дальние контакты и межрегиональные браки, подчеркивая открытость сообществ к включению неместных жителей.

Современные потомки и сохранение традиций

Сегодня народ Бо, насчитывающий несколько тысяч человек, сохраняет уникальные культурные практики. Их традиция «погребения в пещере души», когда дух умершего помещают в родовые пещеры, продолжает древний обычай подвесных гробов. Окисление медных предметов, найденных в этих пещерах, подтверждает преемственность ритуалов на протяжении более 400 лет.

Генетические связи также обнаружены с древними бревенчатыми гробами на севере Таиланда. Там мигранты из южного Китая смешались с коренными охотниками-собирателями, создавая уникальные общины, где межрегиональные браки укрепляли культурное и генетическое разнообразие.

Открытые вопросы и перспективы исследований

Ранние общины в горах Уи, которые считаются колыбелью обычая, еще не изучены генетически. Также неизвестны связи с островными культурами Юго-Восточной Азии и Тихого океана. Новые раскопки и геномные исследования помогут составить полную картину происхождения и развития этого уникального обычая.

Подвесные гробы теперь воспринимаются не как реликвии исчезнувшего народа, а как часть живой культурной линии. Народ Бо сохранил генетическое и культурное наследие на протяжении трех тысячелетий, демонстрируя удивительную устойчивость, непрерывность традиций и глубокое уважение к памяти предков. Эти находки показывают, как сообщество может поддерживать культурное единство и идентичность, несмотря на миграции, преследования и внешнее давление.

Современная технология и методы, такие как генетический анализ позволяет восстановить исторические связи, которые невозможно отследить только по письменным источникам или археологическим артефактам.