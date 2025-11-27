Провал iPhone Air привел к отказу Android-производителей от тонких смартфонов

Неудачные продажи модели iPhone Air вынудили Apple существенно сократить объемы производства и повлияли на планы ключевых конкурентов на рынке смартфонов. Об этом сообщает DigiTimes.

Так, ряд китайских производителей, включая Xiaomi, Oppo и Vivo, пересмотрели или полностью заморозили проекты сверхтонких моделей. Компании пришли к выводу, что подобный форм-фактор не демонстрирует устойчивого потребительского спроса и не оправдывает инвестиции в разработку и производство.

В частности, Xiaomi рассматривала выпуск ультратонкой версии смартфона под условным брендингом Air для прямой конкуренции с Apple, а Vivo намеревалась сократить толщину устройств в линейке среднего ценового сегмента S-серии. Оба проекта, по информации источников, поставлены на паузу.

Эксперты отмечают, что ранние слухи о тонком iPhone стимулировали ряд производителей, включая Samsung, которая ранее представила модель Edge. Однако текущая ситуация указывает на охлаждение интереса рынка к гонке за минимальной толщиной устройств и смещение фокуса производителей в сторону других характеристик — автономности, производительности и ИИ-функций.