Как комета 3I/ATLAS изменит курс после встречи с Юпитером

Международная группа исследователей просчитала сотни траекторий редкого межзвёздного объекта 3I/ATLAS и установила, что одна гигантская планета может резко скорректировать его движение.

Комета 3I/ATLAS (C/2025 N1) — третий известный межзвёздный гость — признана самым быстрым из всех обнаруженных. Она входит в Солнечную систему со скоростью около 58 км/с и в октябре 2025 года уже прошла перигелий. Учёные изучили её динамику с помощью компьютерного моделирования, уделив внимание сближению с планетами.

В октябре 2025 года комета прошла мимо Марса на дистанции 0,194 астрономической единицы, но заметного воздействия не испытала. Иного ждут от Юпитера: в марте 2026 года 3I/ATLAS подойдёт к нему на 0,357 астрономической единицы. Радиус Хилла гиганта составляет примерно 0,355 астрономической единицы, и его гравитация способна радикально изменить будущую траекторию объекта.

Астрономы просчитали 500 возможных вариантов орбиты на 100 лет назад и вперёд. По результатам, 3I/ATLAS прибыла из района созвездия Стрельца и покинет внутреннюю часть Солнечной системы в направлении созвездия Близнецов. Анализ скоростей показывает, что комета, вероятно, сформировалась на границе тонкого и толстого галактических дисков, что затрудняет поиск её исходной системы.

В расчётах учитывались и негравитационные силы от сублимации льдов. Они создают реактивное ускорение, способное влиять на орбиту. Моделирование показало: ускорения порядка 10⁻⁵–10⁻⁶ а.е./день² меняют параметры заметно, тогда как более слабые не оказывают значимого эффекта.

Оптимальным временем для наблюдений за кометой с борта аппарата «Юнона», находящегося на орбите Юпитера, признан период с 9 по 22 марта 2026 года. В эти дни 3I/ATLAS будет ближе 0,4 а.е., а солнечное удлинение — в удобных пределах.

Дальнейшие измерения должны уточнить параметры реактивных ускорений и раскрыть природу редкого межзвёздного странника.