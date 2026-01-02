Как змеям удается скользить по земле?

Немногие животные способны передвигаться так же грациозно, как змеи. Они скользят по земле будто бы совершенно без труда — кажется, что животное даже совсем не напрягается. Но так ли это на самом деле? Портал popsci.com рассказал, как змеям удается скользить и какими другими трюками они пользуются для перемещения.

© Unsplash

Змеи перемещаются, координируя сокращения сотен мышц, прикрепленных к позвонкам, ребрам и коже. Другими словами, всякий раз, когда змея двигается, она задействует свое тело почти целиком. Но в передвижении замешаны не только мышцы — структура их кожи тоже играет определенную роль. У чешуек на животе большинства змей есть невидимые человеческому зрению наросты. Они создают идеальное трение, позволяющее животному ползти вперед, не соскальзывая назад или вбок.

При разговоре о ползущих змеях большинство люде наверняка представляют себе известную S-образную форму — в биологии такой метод передвижения называют волнообразным движением. Каждый из 4 000 известных науке видов змей может двигаться подобным образом. На неровных поверхностях их тела также могут подниматься и опускаться, чтобы преодолевать бугры, но скольжение — не единственный инструмент в арсенале змей.

Некоторые виды змей используют и другие причудливые техники для передвижения, вроде прямоугольного или бокового. При прямоугольном движении змея держит позвоночник прямым и использует мышцы живота, чтобы медленно ползти вперед по прямой линии; такой метод полезен для навигации по тесным пространствам. А змеи, владеющие боковым движением, поднимают секции туловища вверх и вперед, перемещаясь, по сути, вбок. Рогатый гремучник и карликовая африканская гадюка могут ползать боком довольно быстро.

Одни змеи хорошо умеют плавать, а другие — мастерски закапываются под землю. Кроме того, определенные виды вообще способны на акробатические трюки, вроде планирования между ветвями высоких деревьев в дождевых лесах.

Так, змей семейства Chrysopelea в народе называют «летучими змеями». Они владеют особой техникой, которая позволяет им расплющивать туловище перед прыжком и извиваться воздухе, тем самым планируя между деревьями. А коричневые бойги в Гуаме обвиваются вокруг гладких стволов, подобно лассо, и поднимаются на верхушки деревьев за добычей. Они единолично привели к вымиранию 10 видов птиц в регионе.

Наконец, два вида из юго-восточной Азии, Xenophidion schaeferi и Pseudorabdion longiceps, умеют перекатываться. Да, буквально как колеса. По догадкам исследователей, они могут выделывать такие трюки, чтобы напугать и запутать хищников.

Но есть и еще одна форма движения, которую змеи используют, когда они голодны или находятся в опасности — бросок. Он начинается с того, что животное плотно скручивается, как пружина, и заканчивается молниеносной атакой головой. Исследование 2016 года обнаружило, что у гадюк время броска составляет от 48 до 84 миллисекунд. Для сравнения, человек примерно за 200 миллисекунд, а млекопитающим нужны 60-395, чтобы отреагировать на угрозу. Таким образом, змеи атакуют быстрее, чем их добыча способна среагировать.