Россияне пожаловались на проблемы в работе WhatsApp

Российские пользователи WhatsApp в четверг, 27 ноября, пожаловались на проблемы в работе мессенджера. Сообщения о неполадках у сервиса зафиксировал портал «Сбой.РФ».

© Lenta.ru

За день на портал поступило более тысячи жалоб на работу WhatsApp. При этом около трети обращений — 29 процентов — были отправлены из Санкт-Петербурга. Кроме того, о проблемах в работе мессенджера заявили пользователи из Москвы, Новосибирской и Свердловской областей, а также из Татарстана.

«Не работает на ПК и веб-версия, не получается войти в аккаунт», «Четвертый день просто не уходят видео. От слова совсем», «У всех не работает подключение к веб-версии?» — написали пользователи в комментариях.

По данным ресурса, о проблемах с доступом к WhatsApp россияне также сообщали 25 и 26 ноября. В сумме за два дня поступило более трех тысяч жалоб.

Ранее депутат Государственной думы (ГД) Антон Немкин назвал вопросом времени блокировку WhatsApp. Парламентарий также заявил, что мессенджер угрожает безопасности людей и работает на территории России без малейшего уважения к ее законам.