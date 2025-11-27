Дуров обвинил ЕС во внедрении массовой слежки

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выступил с резкой критикой политики Европейского Союза в интернет-регулировании. В своем аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter) он заявил, что Брюссель использует тему защиты детей для продвижения механизмов массовой слежки и цензуры.

Поводом для заявления стал пост датского писателя и программиста Дэвида Хейнемейера Ханссона, который раскритиковал инициативы правящей в Дании партии социал-демократов. Ханссон указал, что бывший высокопоставленный член этой же партии, продвигающей подобные меры, был осужден за хранение тысяч материалов с детской порнографией.

Дуров поддержал эту позицию, заявив, что ЕС использует эмоции людей, связанные с защитой детей, для внедрения систем массового наблюдения. Он также обратил внимание на то, что в законопроектах о слежке предлагается сделать исключение для официальных лиц ЕС, чьи сообщения не будут подвергаться сканированию. По мнению основателя Telegram, этот факт объясняет истинные мотивы европейских регуляторов.