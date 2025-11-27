Павел Дуров обвинил ЕС во внедрении массовой слежки под предлогом защиты детей

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выступил с резкой критикой политики Европейского Союза в интернет-регулировании. В своем аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter) он заявил, что Брюссель использует тему защиты детей для продвижения механизмов массовой слежки и цензуры.

Поводом для заявления стал пост датского писателя и программиста Дэвида Хейнемейера Ханссона, который раскритиковал инициативы правящей в Дании партии социал-демократов. Ханссон указал, что бывший высокопоставленный член этой же партии, продвигающей подобные меры, был осужден за хранение тысяч материалов с детской порнографией.

Дуров поддержал эту позицию, заявив, что ЕС использует эмоции людей, связанные с защитой детей, для внедрения систем массового наблюдения. Он также обратил внимание на то, что в законопроектах о слежке предлагается сделать исключение для официальных лиц ЕС, чьи сообщения не будут подвергаться сканированию. По мнению основателя Telegram, этот факт объясняет истинные мотивы европейских регуляторов.

«ЕС использует сильные эмоции людей по поводу защиты детей, чтобы продвигать массовую слежку и цензуру. Их законопроекты о слежке удобно освободили чиновников ЕС от сканирования их собственных сообщений, и пост Дэвида помогает объяснить, почему», – написал Дуров.
