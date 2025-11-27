Ученые сделали шокирующее открытие о магнитном GPS у живых организмов

Исследователи из Кембриджского университета и Центра Гельмгольца в Берлине получили убедительные доказательства того, что древние морские существа применяли магнитную навигацию около 97 миллионов лет назад. Материал об этом опубликован в журнале Nature.

В ходе работы ученые проанализировали гигантские магнитофоссилы — окаменевшие частицы магнетита размером до 2,25 микрометра, обнаруженные в морских отложениях. В результате удалось впервые доказать, что эти структуры были адаптированы для восприятия интенсивности магнитного поля Земли.

Окаменелости исследовались с использованием инновационной методики, основанной на магнитной томографии. Это позволило детально изучить их внутреннюю структуру.

Сообщается, что ученые нашли магнитные поля внутри окаменелостей, что указывает на способность животных к магниторецепции. Но пока неизвестно, какие именно виды их создали. Вероятно, это были мигрирующие животные, обитавшие в океанах, такие как угри, говорится в материале.

Это открытие проливает свет на эволюцию магниторецепции у животных, показывая, как от примитивных бактериальных форм развились сложные системы навигации, аналогичные современным GPS.