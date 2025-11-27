AirPods превратили в гаджет для поддержания правильной осанки

Разработчик Аллен Ли представил бета-версию приложения AirPosture, превращающего наушники AirPods в персонального тренера по осанке. Программа использует встроенные датчики аксессуаров для контроля положения тела и предупреждает владельца при нарушении правильной позы. Информация о проекте доступна на GitHub.

© Газета.Ru

Технология работает с моделями AirPods 3 и новее, AirPods Pro, AirPods Max и отдельными устройствами линейки Beats, где реализована система отслеживания позиции головы. Приложение анализирует данные сенсоров в реальном времени, вычисляя угол наклона шеи и верхнего отдела позвоночника. При обнаружении сутулости пользователь получает звуковое оповещение или вибросигнал.

Особенностью утилиты стала интеграция с платформой Apple Intelligence. Локальный искусственный интеллект обрабатывает статистику и формирует индивидуальные рекомендации по коррекции осанки, не передавая информацию на внешние серверы. В программе также ведется ежедневный мониторинг прогресса с наглядной визуализацией результатов.

В настоящее время приложение доступно в форме публичного бета-тестирования через платформу TestFlight, где все места для тестировщиков уже заняты. Ожидается, что финальная версия программы появится в AppStore до конца 2025 года и будет совместима исключительно с экосистемой iOS и macOS.