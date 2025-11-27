NASA развенчало старый миф о Марсе

С 2018 года ученые ломают голову над загадкой, обнаруженной под южным полюсом Марса. Недавно инструмент SHARAD на борту Mars Reconnaissance Orbiter предоставил новые данные, которые пролили свет на эту тайну. Оказалось, что структура, которую ранее считали подповерхностным озером, на самом деле представляет собой слой камня и пыли, и не содержит жидкой воды, передает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства.

В 2018 году радар MARSIS на борту аппарата Mars Express зафиксировал сильный сигнал, который ученые интерпретировали как возможное присутствие жидкой воды под ледяным покровом толщиной около километра. Это открытие вызвало оживленный интерес к вероятности существования жизни на Марсе.

Однако последующие исследования показали, что сигнал был слабым, а в соседних областях его вообще не обнаружили. Эти новые данные значительно снижают вероятность наличия озера и делают его существование крайне сомнительным.

Исследователи предполагают, что источник яркого сигнала мог находиться на гладкой поверхности породы. Поиски воды продолжаются, и особое внимание привлекает регион Medusae Fossae, где под слоями материала может скрываться лед. Это открытие имеет важное значение для будущих пилотируемых экспедиций.

Ранее сообщалось, что на Марсе обнаружены гигантские «карстовые» пещеры в долине Гебруса, образовавшиеся в результате растворения карбонатных и сульфатных пород слабокислотными водами. Эти пещеры считаются лучшими местами для поиска биосигнатур.