Alibaba выпустила очки с ИИ-помощником

Китайская компания Alibaba представила очки Quark S1, оснащенные системой искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщило агентство Bloomberg.

© Alibaba

По его информации, Quark S1 созданы на базе разработанной Alibaba нейросети Qwen. Модель оснащена прозрачными дисплеями, которые сканируют все, что видит пользователь. ИИ может накладывать "контекстуальную информацию" поверх того, что видит пользователь очков. Прибор рассчитан на 24 часа непрерывной работы.

Bloomberg указывает, что анонс умных очков означает усиление позиций Alibaba в области ИИ.

"Выход Alibaba на китайский рынок очков, оснащенных ИИ, несомненно изменит конкурентный ландшафт", - заявила директор по исследованиям аналитической компании IDC Софи Пан.

В публикации говорится, что разработка Alibaba создавалась как альтернатива очкам с ИИ, разработанных компанией Meta (признана в РФ экстремистской) совместно с американским брендом солнцезащитных очков и оправ Ray Ban. Уточняется, что очки Quark S1 стоят $537.