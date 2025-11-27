Число приложений и игр в RuStore превысило 100 тыс.

Количество игр и приложений в российском магазине приложений RuStore превысило 100 тыс., сообщили в его пресс-службе.

Средний чек пользователей RuStore за последние 12 месяцев - 650 рублей, всего было зафиксировано порядка 7 млн транзакций. Популярность сейчас - у азиатских игр (спрос вырос на 15% с начала года), на них пришлось более 50% платежей в приложениях от всех зарубежных издателей.

Доходы паблишеров в RuStore за последний год выросли четырехкратно. Их рекламные размещения получили более 10 млрд показов.