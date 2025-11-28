Ученые высказали свое мнение о будущей российской космической станции

Научный совет Российской академии наук (РАН) по космосу рекомендовал изменить орбиту создаваемой Российской орбитальной станции (РОС) с полярной на наклонную в 51,6 градуса, об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на вице-президента РАН Сергея Чернышева.

© mk.ru

Он озвучил эту информацию на сессии V Конгресса молодых ученых. Ранее речь шла о том, что РОС запустят на приполярную орбиту с наклонением 97 градусов. Это, конечно, всего лишь рекомендация. Но, судя по всему, Роскосмос согласится с ней. И это хорошо, но при одном условии. Запуск пилотируемых кораблей надо осуществлять с космодрома Байконур.

Почему же для строительства нашей орбитальной станции РОС на таком наклонении не подходит космодром Восточный, расположенный в Амурской области? Всё дело в расположении этого космодрома.

По расчётам специалистов РКК «Энергия», при запусках на орбиты с наклонением от 51,6 до 60 градусов основной участок траектории полёта ракеты-носителя до точки, где возможно выведение на орбиту космического пилотируемого корабля с помощью собственных двигателей, проходит над акваторией Тихого океана. В случае аварии ракеты-носителя для своевременной помощи экипажу требуется размещение поисковых сил и средств на большом количестве морских судов.

Понятно, что это очень дорого и технически сложно.

Также, при наклонении орбиты РОС 51,6 град., посадка спускаемого аппарата может быть осуществлена лишь в густонаселённых районах юга России.

Собственно, из-за этих проблем и было выбрано наклонение орбиты почти перпендикулярное экватору, несмотря на массу недостатков, связанных с таким наклонением. Но при работе на такой орбите спасение космонавтов в случае аварии на участке выведения может быть обеспечено, хотя и является затратным. И посадка спускаемого аппарата происходит на территории России.

После принятия решения о возвращении к орбите, на которой сейчас летает Международная космическая станция (МКС), было бы логично вернуться и к пилотируемым запускам с Байконура и посадке космонавтов на нынешние, обустроенные территории.

Мы ведь имеем с Казахстаном договор аренды этого космодрома до 2050 года. Разворачиваем российско-казахстанскую программу «Байтерек», по которой создаём ракету-носитель «Союз-5», предусматривая совместное её коммерческое использование. Первый полёт этой ракеты должен состояться до конца 2025 года.

А новую станцию при использовании Байконура можно было бы построить скорее и, главное, с гораздо меньшими затратами. Даже, например, за счёт использования в РОС некоторых модулей российского сегмента МКС. Хотя это совершенно не обязательно.

А, может быть, Роскосмос ещё вернётся к идее создания пилотируемой модификации «Союза-5», тогда взгляд на строительство нашей орбитальной станции изменится.

По всей видимости, технических проблем в реализации такой схемы строительства и использования РОС, нет. А в других аспектах почти всегда можно договориться о совместной работе, выгодной для всех её участников.