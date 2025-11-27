«Союз МС-28» с астронавтом NASA стартовал к МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-28» с космонавтами «Роскосмоса» и астронавтом НАСА стартовал с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС). Об этом в Telegram сообщает госкорпорация.

Старт ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-28» с космодрома Байконур состоялся сегодня, 27 ноября, в 12:28 московского времени. Полет корабля к станции займет 3 часа 10 минут.

На борту «Союза МС-28» находится основной экипаж 74-й экспедиции на МКС — космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев и астронавт Кристофер Уильямс. На околоземной орбите они пробудут 242 суток, после чего в июле 2026 года вернутся на Землю.

Ранее «Роскосмос» разрешил запуск «Союза МС-28» к МКС.

В ноябре госкорпорация сообщила, что «Союз-2.1а» с «Союзом МС-28» вывезли на стартовый стол космодрома Байконур.