Упавшего российского робота Aidol научат нормально ходить

Упавшего во время презентации российского антропоморфного робота Aidol научат нормально ходить. Об этом Hi-Tech Mail рассказал руководитель «Новой технологической коалиции» Алексей Южаков.

«Новая технологическая коалиция» — это объединение компаний и вузов, которое будет заниматься доработкой Aidol. По словам Южакова, падение робота не рассматривается как негативный инцидент, а как показатель интереса к проекту, в том числе на международном уровне.

«Когда прототип обсуждается на международном уровне, это означает, что проект вышел за рамки локального рынка. Для нас это не эмоциональная история, а рабочий результат: расширение круга партнеров, новые переговоры и интерес к пилотным внедрениям. Реакция подтвердила, что мы находимся в центре технологической повестки, и это усилило нашу динамику, а не замедлило ее», — заявил он.

Первоначально робот был представлен как демонстрационный прототип, способный передвигаться на двух ногах, манипулировать предметами и взаимодействовать с людьми. Разработка робота осуществляется компанией Aidol, которая вошла в состав «Новой технологической коалиции».

Южаков подчеркнул, что дальнейшие работы будут сосредоточены на повышении устойчивости перемещения, точности восприятия и адаптации робота к реальным условиям эксплуатации.