Ученых озадачили средневековые деревянные руки из Великого Новгорода

Археологи раскрывают тайну средневековых новгородских деревянных рук
Среди многочисленных находок, что ежегодно извлекаются археологами из культурного слоя Великого Новгорода, есть те, чье назначение до сих пор неясно. Среди прочего это, например, деревянные фигуры с изображением руки, сжимающей какой-то предмет. Эти находки стали предметом специального исследования ученых МГУ в рамках проекта «Христианские и языческие древности средневекового Новгорода в свете междисциплинарных исследований.
На эти находки исследователи обратили внимание еще более полувека назад. Высказывались гипотезы, что руки с зажатыми предметами могли быть символами власти либо их назначение связано с языческими ритуалами плодородия.
В большинстве случаев рука сжимает предмет продолговатой формы, напоминающий обрубленную с двух концов палку. Иногда ее концы оформлялись в виде шаров или зооморфных мотивов. Так на одном из предметов на конце палки вырезано реалистичное изображение кошки, положившей голову на передние лапы. Кроме палок в руках встречаются предметы, напоминающие геометрические фигуры – шары, цилиндры и конус. Возможно также, что некоторые из продолговатых предметов могли символизировать свиток. Среди находок преобладают предметы со стержнями-рукоятями, которые являются как бы естественным продолжением кисти, но почти половину всех находок составляют целые предметы без рукоятей.
По художественному исполнению фигуры сильно отличаются. От реалистичных изображений руки с анатомическими деталями до абсолютно схематичных, где рука показана в виде пяти процарапанных на куске дерева черт или утолщения с насечками. Размеры находок также различны. Есть несколько относительно крупных фигур (до 19-20 см в длину) и совсем миниатюрные экземпляры (до 4–5 см). Но основная масса находок имеет небольшие размеры, не превышающими 10–12 см. Другим важным признаком является наличие среди фигур как правых, так и левых рук.
«Таких находок обнаружено уже более трех десятков, – рассказывает старший научный сотрудник кафедры археологии исторического факультета МГУ Виктор Сингх. – Кроме Новгорода они встречены в Старой Руссе. Коллекция загадочных деревянных фигур постоянно пополняется. В 2024–2025 гг. две находки были обнаружены на Троицком раскопе в Великом Новгороде и одна происходит из Старой Руссы. Картина их распространения на территории средневекового Новгорода показывает, что они встречены как на Софийской, так и на Торговой стороне, но основная часть происходит с двух крупнейших археологических раскопов – Неревского и Троицкого».
Во время исследования удалось выявить две хронологические группы рук, держащих предметы. Ранняя датируется XI – началом XII вв., вторая относится уже к XIII – началу XIV вв., в промежутке между этими двумя группами, а также в XIV–XV вв. такие находки в культурном слое Новгорода единичны.
Загадка смысла
«Мы, с одной стороны, имеем устойчивый “сюжет” самих изображений, – поясняет сотрудник кафедры археологии исторического факультета МГУ Елена Тянина. – Это рука, которая что-то держит. Но с другой стороны, разнообразие размеров и художественного исполнения указывает на то, что в назначении этих предметов ни размер, ни мастерство резчика не играли особой роли. Это, а также наличие целых предметов без рукоятей полностью подтверждают отсутствие у данной группы находок утилитарной функции».
Гипотезу их использования в качестве символов власти считают маловероятной. Символы власти всегда рассчитаны на публичную демонстрацию. Такие вещи должны находиться в руках властителя, на нем или рядом с ним, но так, чтобы они были видны подданным. Непонятно, как могли выполнять эту функцию предметы 4–5 см или грубо отесанные куски дерева с прочерченными пятью линиями, имитирующими пальцы. Но самым необъяснимым с точки зрения символики власти является наличие большого количества леворуких предметов. С сакральной функцией властителя ассоциировалась только правая рука (десница). Последнее особенно касается христианской традиции, где правая рука была благословляющей, чистой рукой, которой совершалось крестное знамение, левая же считалась нечистой, «некрещеной», связанной с дьяволом. Только правую руку подают при рукопожатии, только ею можно подносить напитки и еду во время застолья. Использование для этого левой руки считалось в русской традиции личным оскорблением.
Оберег на удачу
Более обоснованным представляется ритуальное или магическое значение группы находок. Как отдельные элементы деревянных фигур, так и их сочетание имели в традиционной русской культуре символическое значение. Рука была символом не только власти, но, прежде всего, деятельности, труда, создания материальных благ и обладания ими. В древнейшем своде законов средневековой Руси – Русской Правде – размер виры за увечье или лишение руки был равен вире за убийство человека, так как потерпевший с такой травмой фактически переставал быть полноценным членом общества. Другой атрибут, встречаемый в большинстве изображений, — палка — имел значение отгонно-поражающего оберега от нечистой силы, демонов или болезней. При этом палка в руке могла символизировать и материальное в жизни человека, как, например, в русской пословице «Счастье не палка, в руку не возьмешь».
«На Русском Севере, то есть в землях, прежде входивших в состав Новгородского государства, до сих пор существует интересное древнее поверье. По нему леший может подарить человеку каменную ладонь, которая обеспечивает удачу на охоте, в рыбной ловле и даже в судебных делах. Здесь важна не только связь образа руки с удачей или, как говорили в древности, спорой, но и разнообразие видов деятельности, успех в которых должен принести оберег, изображающий эту часть тела. Именно оно могло отражаться и в различных предметах, зажатых в руке, и в вариантах размеров. Крупные предметы могли храниться в домах для магической охраны и “на благополучие”, мелкие – браться с собой в качестве благопожелательного талисмана на удачу», — отмечает Елена Тянина.
Равное соотношение левых и правых рук также находит разумное объяснение в рамках «магической» концепции. В дохристианской традиции левое ассоциировалось с женским началом, правое — с мужским, и, возможно, мы имеем дело не с «правшами» и «левшами», а с мужскими и женскими талисманами.
В любом случае, версия об использовании деревянных рук, сжимающих предметы в магических практиках, является лишь наиболее вероятной гипотезой.