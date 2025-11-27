Названы лучшие смартфоны дешевле 10 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из трех лучших и дешевых смартфонов, стоимость которых не превышает 10 тыс. руб.

© Oppo

Открывает топ Oppo A5x за 5,5 тыс. руб. с защищенным по стандартам IP65 и MIL-STD-810H корпусом, IPS-дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением HD+, частотой 90 Гц и яркостью 1000 нит, чипом Snapdragon 6s Gen 1, камерой на 32 Мп, ИК-портом, 3,5-мм аудиоразъемом для наушников и аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Единственным недостатком этой модели называют отсутствие NFC и стереозвука.

Следом идет Realme P3 Lite стоимостью 6,9 тыс. руб. Он оснащается IPS-экраном с диагональю 6,67 дюйма, разрешением HD+, частотой 120 Гц и яркостью 625 нит, чипом MediaTek Dimensity 6300, камерой с разрешением 32 Мп, аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, разъемом для наушников, защитой IP64 и MIL-STD-810H, а также слотом для microSD.

Замыкает подборку Samsung Galaxy A07. При цене в 7,9 тыс. руб. он может похвастаться IPS-экраном на 6,7 дюйма с разрешением HD+, частотой 90 Гц и яркостью 480 нит, чипом MediaTek Helio G99, двойной камерой с разрешением 50 и 2 Мп, батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт, разъемом для наушников, выделенным слотом microSD и защитой IP54.