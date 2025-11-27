На Шпицбергене нашли следы морской экосистемы возрастом 249 млн лет

На острове Шпицберген обнаружили следы древней экосистемы, существовавшей 249 миллионов лет назад – вскоре после самого глобального массового вымирания в истории Земли. Ученые идентифицировали около 30 тысяч зубов, костей и других ископаемых фрагментов. Они принадлежали вымершим морским рептилиям, амфибиям, костистым рыбам и акулам.

Находка показала, что морские экосистемы удивительно быстро восстановились после глобальной катастрофы. Окаменелости нашли еще в 2015 году, но на детальные раскопки, подготовку, сортировку, идентификацию и анализ потребовалось 10 лет.

В исследовании участвовали палеонтологи из Музея естественной истории Университета Осло и Шведского музея естественной истории в Стокгольме. Останки лежали в слоях горных пород, которые когда-то были илом на дне обширного моря, простиравшегося от средних до высоких палеоширот и граничившего с суперокеаном Панталасса.

Окаменелости стали первым свидетельством распространения наземных животных в океаническую среду после катастрофического вымирания. Напомним, Великое пермское вымирание произошло 252 миллиона лет назад. Тогда из-за извержений вулканов возник экстремальный парниковый эффект. Считается, что исчезло около 90% обитавших на планете видов, как сухопутных, так и морских.

Ученые не могут точно сказать, когда морские экосистемы восстановились после вымирания. Распространенная гипотеза гласит, что этот процесс занял около восьми миллионов лет и включал в себя поэтапную эволюцию видов. Но открытие «месторождения» на Шпицбергене опровергло эту теорию.

Залежи ископаемых оказались очень плотными. Они скопились за сравнительно короткий период времени. Анализ показал, что уже через три миллиона лет после массового вымирания в море сформировались сложные пищевые цепочки с участием многочисленных хищных морских рептилий и амфибий.

Ученые отметили «огромное разнообразие» водных рептилий, среди которых были архозавроморфы (дальние родственники современных крокодилов) и ихтиозавры. «Перезагрузка экосистемы» в виде глобальной катастрофы открыла новые кормовые ниши и, в конечном счете, заложила основы для современных морских сообществ, сообщает Science.

