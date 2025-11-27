В Перу обнаружили руины древнего рынка

Археологи выяснили природу происхождения длинных рядов в пустыне Писко в Перу.

Полосу из круглых углублений нашли в 1933 году на склоне Монте-Сьерпе.

Ее протяжность составляет порядка полутора километров. В ней имеется около 5200 ям.

Изучив загадочный объект, ученые пришли к выводу, что это руины древнего рынка.

Как говорится в журнале Antiquity, между X и XV веками здесь существовало развитое государство Чинча, активно торговавшее между горными и прибрежными поселениями. Учёные считают, что ямы могли быть частью этой торговой системы.

Об этом говорят пыльца кукурузы, камыша, ивы и другие растительные остатки, которые могли быть частью товаров или упаковки — например, циновок или корзин.

