ООН подтвердила мобилизацию планетарной обороны из-за 3I/ATLAS

Организация Объединенных Наций официально подтвердила, что планетарная оборона Земли будет направлена на наблюдение за загадочным межзвездным объектом 3I/ATLAS.

Об этом сообщает Daily Mail.

«С 27 ноября глобальная команда ученых начнет двухмесячную кампанию по отслеживанию предполагаемой кометы по мере ее приближения к нашей планете», – говорится в материале, передает aif.ru.

По информации Международной сети предупреждения об астероидах (IAWN), объект не представляет угрозы для планеты. Тем не менее, запуск планетарной обороны рассматривается как масштабное учение для отработки действий на случай потенциального столкновения астероидов с Землей в будущем.

Отмечается, что ближайшее сближение 3I/ATLAS с нашей планетой ожидается 19 декабря.