В Турции археологи нашли резные лица возрастом 12000 лет

Археологи на юго-востоке Турции сделали впечатляющие находки в Сефертепе — древнем поселении региона Таш-Тепелер. Среди них — два резных человеческих лица возрастом около 12 000 лет и редкая двухсторонняя бусина из черного серпентинита.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой представил результаты пятого сезона проекта Таш-Тепелер. Программа охватывает Гебекли-Тепе, Карахантепе, Сайбурч, Сефертепе и ряд других археологических объектов. Вместо разрозненных ритуальных площадок регион образует плотную сеть сообществ, которые более 12 000 лет назад разрабатывали сложные архитектурные и художественные формы.

Сефертепе и уникальные находки

В Сефертепе археологи обнаружили два высеченных лица на каменных блоках — одно выполнено в высоком рельефе, другое — в низком. Контрастные техники, стилистические решения и необычные пропорции выделяют их среди ранее известных изображений из Гебекли-Тепе и Карахантепе. Различия в изгибе щек, структуре бровей и трактовке носа позволяют предположить, что Сефертепе мог развивать собственный местный скульптурный стиль, сохраняя общие черты культурной сети Таш-Тепелера.

Помимо этого, исследователи нашли миниатюрную бусину из черного серпентинита (минерал с зеленым оттенком) с двусторонним изображением человека. Отполированный камень демонстрирует два лица с противоположных сторон, и археологи считают, что этот маленький переносной объект имел столь же важное символическое значение, как и массивные монументальные колонны региона. «Мастерство исполнения говорит о том, что переносные предметы могли нести сложные идеи о личности и идентичности», — отмечают исследователи.

Скульптура Сайбурча и погребальные практики

В Сайбурче была обнаружена небольшая, но выразительная скульптура лица с плотно закрытым ртом, символизирующая безмолвие смерти. Министр Эрсой подчеркнул, что эта находка помогает понять, как ранние сообщества представляли границу между жизнью и смертью. Фигура побуждает к размышлениям о посмертных ритуалах и вторичных захоронениях, известных по другим неолитическим памятникам региона.

Работы по сохранению архитектуры продолжаются. В Гебекли-Тепе завершена реставрация «Львиной колонны», стабилизирована конструкция «С». В Карахантепе ведется реконструкция «Ад-Дэвидсон», который остается ярким примером раннего общинного строительства. В Сайбурче реставрация жилого пространства позволяет лучше понять повседневную жизнь древнейших сельскохозяйственных сообществ.

Выставка в Центре посетителей Карахантепе демонстрирует ранее не публиковавшиеся артефакты. Монументальные колонны соседствуют с маленькими резными бусинами, украшенными изображениями животных, людей и геометрических фигур. Это позволяет проследить, как ранние общины выражали свои идеи в масштабах от интимных предметов до массивных архитектурных элементов.

Как эксперементировали древние архитекторы

В совокупности рельефы Сефертепе, серпентинитовая бусина и скульптура Сайбурча подтверждают, что Таш-Тепелер 10–12 тысяч лет назад функционировал как своего рода лаборатория символических экспериментов. Археологи видят как общие традиции, так и значительные различия между памятниками, что свидетельствует о том, что каждое сообщество вносило свои уникальные новшества в более широкую культурную сеть.

Новые находки также подчеркивают сложность архитектурного и художественного мышления ранних общин. Исследователи отмечают, что местные мастера не только создавали монументальные колонны с резьбой, но и экспериментировали с пропорциями, техникой и переносными предметами, что демонстрирует высокий уровень визуальной и символической культуры.

Юго-восточная Турция постепенно превращается в один из самых интересных доисторических ландшафтов мира. Новые находки продолжают пополнять корпус изображений раннего неолита, расширяя представление о первых художниках человечества.