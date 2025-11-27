Южная Корея намерена войти в пятерку космических держав

Южная Корея планирует войти в пятерку космических держав мира, заявил президент страны Ли Чжэ Мен по итогам успешного запуска ракеты Nuri — Korean Space Launch Vehicle-II (KSLV-II) — со спутником CAS500-3.

Об этом сообщает ТАСС.

«Это только начало. Мы продолжим улучшать жизни сограждан с помощью науки и технологий, и далее будем стараться войти в пятерку мировых космических держав», — сказал глава государства.

В июне 2024-го глава Корейского аэрокосмического управления Енбин Юн в ходе 45-й научной ассамблеи Комитета по космическим исследованиям заявил о планах страны отправить миссии на Луну и Марс.

В июне 2022-го издание The Japan Times сообщило, что в мире появилась седьмая космическая держава — Южная Корея, которой на ракете собственной разработки впервые удалось запустить спутники в космос.