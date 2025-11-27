Начата разработка космических тренажеров для РОС

Ученые Института автоматики и электрометрии СО РАН приступили к созданию космических тренажеров для Российской орбитальной станции, создание которой запланировано с 2027 по 2033 год. Тренажеры будут отличаться от тех, которые используются при подготовке полетов на МКС, сообщил в пресс-центре ТАСС директор института Сергей Бабин.

© Роскосмос

Сейчас в РФ ведутся работы над созданием Российской орбитальной станции. Согласно утвержденному генеральному графику, развертывание станции на околополярной орбите ожидается в период с 2027 по 2033 годы.

"В этом году начаты работы по разработке тренажеров для Российской орбитальной станции, которая анонсирована. Будем участвовать. В частности, с бизнес-компанией "Софтлаб" такой проект у нас запущен", - сказал Бабин.

В институте сейчас действуют две лаборатории, которые занимаются разработкой систем виртуальной реальности. Он пояснил, что тренажеры будут представлять собой системы виртуальной реальности, которые моделируют обстановку и систему управления.

"Большая часть связана с визуализацией и с обработкой и передачей данных управления", - уточнил он, добавив, что тренажеры будут отличаться от тех, которые производятся для космонавтов на МКС.

РОС позволит России сохранить пилотируемую программу вне зависимости от решений других стран и санкций. Станция станет платформой для изучения Земли, космоса и отработки технологий для будущих межпланетных миссий.

Институт автоматики и электрометрии СО РАН известен тем, что в советское время разработал много космических тренажеров. В частности, институт участвовал в создании тренажерной базы для советского орбитального корабля многоразового использования. Разработки предназначались для имитации посадки "Бурана" и работы с полезным грузом на орбите.