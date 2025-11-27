В России представили эксклюзивный и дорогой новогодний iPhone 17 Pro

Специализирующаяся на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов компания Caviar представила коллекцию iPhone 17 Pro Secret Love в стиле новогодней ели. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

© Caviar

В оформлении устройств используются натуральная кожа, перламутр, ювелирная эмаль, кристаллы и золото. По заявлению компании, ключевым визуальным элементом коллекции стал перламутр, сияние которого напоминает свет свежего снега, подчеркивающий праздничную концепцию линейки.

Флагманская модель Emerald Tree выполнена в темно-зеленой цветовой гамме и дополнена декоративными элементами, стилизованными под новогодние украшения, что отсылает к эстетике украшенной ели.

Помимо основной версии, в линейку вошли еще три модификации. Модель Caramel выполнена в теплых карамельных оттенках и ассоциируется с новогодними традициями и сезонными угощениями. Fleur de Lumiere получила рельефный золотой декоративный элемент и перламутровые вставки, имитирующие эффект свечей и гирлянд. Версия Dancing Hearts отличается насыщенно-синим кожаным покрытием и позолоченными сердцевидными элементами.

Все устройства выпускаются ограниченным тиражом — по 19 экземпляров каждой модификации. Стоимость смартфонов стартует от 639 тыс. руб. за версию iPhone 17 Pro с накопителем 256 ГБ.