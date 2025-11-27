Разборка iPhone 17 показала уязвимые элементы конструкции

Блогер Зак Нельсон с YouTube-канала JerryRigEverything в новом ролике разобрал базовую версию iPhone 17 с целью оценки конструктивных особенностей устройства и его ремонтопригодности. В ходе процедуры он выявил потенциально уязвимые элементы.

Процесс вскрытия начался с демонтажа задней панели с применением нагрева и изопропилового спирта. Конструкция крышки предусматривает гибкий шлейф, соединяющий системную плату с индукционной катушкой MagSafe, который дополнительно защищен металлической пластиной, закрепленной винтами.

При снятии дисплейного модуля Нельсон случайно повредил соединительный шлейф, что привело к полной потере изображения. По его словам, экранный модуль в новых моделях крепится таким образом, что требует максимально аккуратного отделения — его рекомендуется открывать по принципу книги, избегая глубокого проникновения инструмента в клеевой слой.

В ходе дальнейшей разборки блогер извлек аккумулятор, оснащенный фирменной системой фиксации Apple, а также демонтировал камеры, динамики, вибромотор, заглушку на месте слота SIM-карты и материнскую плату.

Отдельное внимание он обратил на ограниченную доступность комплектующих: по его наблюдению, Apple не предлагает в открытой продаже разъемы USB для новых моделей iPhone, что потенциально усложняет ремонт устройств в случае повреждения данного компонента.